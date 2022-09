Réalités démarre les travaux de réhabilitation de Quelle à Saran, dans le Loiret

(Boursier.com) — Après avoir fait l'acquisition du terrain auprès d'Orléans Métropole en juillet 2022, le groupe Réalités débute les travaux de réhabilitation de l'ancienne plateforme logistique de la marque allemande de prêt-à-porter Quelle, fermée depuis 2010, à Saran dans le Loiret. Cette friche industrielle deviendra, dès 2024, un quartier multi-usage conçu pour tous les âges. Pour ce projet, lauréat de la 3e édition du Fonds pour le recyclage des friches de France Relance, Réalités s'engage dans une démarche de forte maîtrise de son empreinte carbone.

Le "Paquebot", ancien bâtiment Quelle d'une surface de 40.000 m2, est réhabilité pour accueillir de nouveaux usages dont un parking de plus de 900 places, privilégiant les mobilités douces au sein du quartier, et 57 logements sur le toit. Pour cette rénovation, les équipes de Réalités réalisent la prouesse technique de scinder en deux ce bâtiment de 165m de long et 60m de large. La partie centrale du Paquebot est démolie afin de créer une ouverture entre deux espaces conservés et réhabilités.

Avec cette opération, le groupe Réalités revalorise ici un patrimoine industriel connu de tous les Orléanais. Les premiers logements des "Ateliers Quelle" seront livrés à partir du 4e trimestre 2024 et jusqu'en 2027.