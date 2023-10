Réalités : de beaux projets signés cette semaine au congrès HLM de Nantes

(Boursier.com) — Grosse actualité pour le groupe immobilier Réalités au congrès HLM qui se déroule cette année au Parc des Expositions de la Beaujoire de Nantes, du 3 au 5 octobre. Réalités intensifie sa collaboration avec les bailleurs sociaux en paraphant cette semaine plusieurs partenariats d'envergure.

Ce mardi matin a été présenté un partenariat global entre Réalités et Valloire Habitat, portant sur l'acquisition par Valloire Habitat de 315 logements au sein de 10 résidences Réalités en région Centre-Val de Loire, pour un volume d'investissement de 49,5 millions d'euros HT.

Autre projet majeur dévoilé aujourd'hui, Réalités va construire un nouveau quartier de 400 logements à La Roche-sur-Yon, avec notamment une résidence services séniors de 103 chambres. Dans ce programme de renouvellement urbain (foncier de 26.800 mètres carrés avec friches) qui mise sur la mixité sociale et intergénérationnelle, l'organisme public Vendée Habitat prendra en charge 65 logements sociaux et 31 en accession sociale à la propriété. Le permis d'aménager sera déposé ce mois-ci.

Mercredi 4 octobre est prévue la signature d'un contrat d'acquisition de 36 logements sociaux par CDC Habitat sur une friche industrielle de Boulogne-sur-Mer, ainsi qu'une résidence services séniors de 108 chambres (exploitée par Heurus, filiale de Réalités) et des bureaux via la réhabilitation d'un ancien bâtiment. Au programme également, une coopération avec Espacil (Action Logement) pour proposer une solution innovante clé en mains de construction modulaire bois rapide à mettre en oeuvre (13 mois seulement) pour loger les travailleurs saisonniers et les jeunes actifs sur les territoires en tension.

La journée de mercredi se poursuivra avec la conclusion de l'accompagnement financier de la Banque des Territoires dans la phase aménagement de la réhabilitation de la manufacture Cosserat à Amiens et par un contrat de réservation signé par l'entreprise sociale pour l'habitat Axentia et le maître d'ouvrage Réalités Life+ pour la future Maison d'Enfants à Caractère Social d'Angers, qui accueillera 77 enfants.