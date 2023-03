Réalités crée une joint-venture dotée de 40 ME

(Boursier.com) — Keys REIM, société de gestion de portefeuille du groupe Keys Asset Management, spécialisée dans le développement et la gestion de fonds d'investissement immobiliers alternatifs, et le développeur territorial Réalités finalisent la création d'une future joint-venture en vue de co-financer des projets immobiliers à impact. Celle-ci est dotée de 40 millions d'euros.

Ce partenariat intervient dans le cadre du projet 'M100' annoncé le 22 mars, qui consiste pour Réalités à lever 100 ME de capital durant l'exercice. Pour cela, Réalités a prévu de mettre en place plusieurs modes de financements, dont la signature de partenariats en co-investissement immobilier. "Cet accord de partenariat entre Keys REIM et Réalités repose sur une vision partagée par nos deux sociétés qui consiste à intégrer les questions environnementales, sociales et de gouvernance au coeur de nos pratiques de développement et d'investissement" commente Pierre Mattei, Président et Co-Fondateur de Keys REIM.