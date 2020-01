Realités confirme son objectif de 200 ME de chiffre d'affaires en 2020

Realités confirme son objectif de 200 ME de chiffre d'affaires en 2020









(Boursier.com) — En ligne avec ses objectifs, Réalités a enregistré en 2019 des volumes de réservations et d'actes à des plus hauts historiques, à respectivement 244 ME (+20,1%) et 206,6 ME (+18,7%). Le développement foncier net du Groupe, au-dessus des attentes, représente un volume d'activité de 666,7 ME, en augmentation de +14,2% par rapport à 2018.

Ces indicateurs d'activité, non audités, feront l'objet de compléments d'informations lors de la publication du CA IFRS 2018 programmée le 14 février prochain.

Sur la base de ces éléments, le groupe confirme son objectif de 200 ME de chiffre d'affaires IFRS en 2020.