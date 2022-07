Réalités : confiant dans son plan stratégique

(Boursier.com) — Le groupe immobilier Réalités a généré un chiffre d'affaires de 140,4 ME au premier semestre 2022, en hausse de 12,3% par rapport à la même période en 2021. Réalités souligne que cette croissance s'apprécie au regard d'une base de comparaison n-1 très élevée qui affichait une hausse record de 87% et représentait 45% de l'activité annuelle (35% en normatif).

L'activité de Maîtrise d'ouvrage (développement) progresse de 9% à 127,7 ME contre 117,5 ME en 2021, pour représenter 91% du chiffre d'affaires total. L'activité de Maîtrise d'usage (services), quant à elle, représente 8% du chiffre d'affaires de la période et s'inscrit à 11,6 ME contre 7,5 ME en 2021, en hausse de 54%.

Réalités promet de communiquer plus en détails sur ses indicateurs de chiffre d'affaires au moment de la publication de ses résultats semestriels, le 15 septembre 2022. En attendant, le groupe annonce dérouler sereinement son plan stratégique " Ambitions 2025 " qui vise à atteindre un chiffre d'affaires de 800 ME avec un résultat opérationnel de 8%.