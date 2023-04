Réalités conclut un partenariat de co-investissement de 35 ME

(Boursier.com) — Le Groupe France Actifs Sélection, spécialisé dans le conseil et l'accompagnement dans le domaine de l'investissement immobilier, et le développeur territorial Réalités signent un partenariat de co-investissement de 35 millions d'euros, en vue de financer de futurs projets d'usages du groupe Réalités à déployer au cours des trois prochaines années.

Ce partenariat participera à la consolidation des ressources financières du Groupe jusqu'à la fin 2030.

Son déploiement est prévu dès le second semestre 2023

Ce partenariat accélère le projet 'M100' du groupe Réalités, qui consiste à lever 100 ME de capital durant l'exercice 2023. D'ailleurs Réalités consolide déjà plus de 60 ME sur les 100 ME ciblés à fin 2023.