Réalités : cap tenu

Réalités : cap tenu









Crédit photo © Réalités

(Boursier.com) — Réalités grimpe de 1,6% à 22,40 euros ce mercredi, alors que le groupe est entré en négociations exclusives avec l'actionnaire et associé fondateur du Groupe "Cap'études". La réalisation de cette opération, attendue courant janvier 2020, est subordonnée à la mise en place des emprunts bancaires et à la signature d'un accord définitif après consultation du management et des salariés du groupe Cap'études.

Créé en 2003 et basé à Valence (Drôme), le groupe Cap'études exploite des résidences étudiantes. Développé et dirigé par Renaud Mattera, fondateur et président, le groupe gère et administre une quinzaine de résidences, soit plus de 1 700 appartements en France, pour un CA de l'ordre de 10 ME.

Cap'études est présent historiquement dans l'Est de la France et a travaillé ces dernières années avec Réalités au développement de nouvelles résidences en Bretagne et Pays de Loire (Rennes, Angers).

Portzamparc parle d'une "opération intéressante" qui permet "d'accélérer franchement en maîtrise d'ouvrage". De quoi confirmer l'achat de la valeur en visant un cours de 29 euros.