Réalités : CA en forte croissance

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires consolidé annuel de Réalités s'élève à 204 ME HT, en progression de +23% avec la croissance de son activité de Maîtrise d'ouvrage (+15%) et la contribution de l'activité de Maîtrise d'usage à hauteur de 14,5 ME au CA consolidé. Dans un contexte de crise sanitaire, le CA consolidé a donc dépassé pour la première fois la barre symbolique des 200 ME, ce qui concrétise l'objectif fixé en 2015. Cette performance fait écho au lancement du plan 'Ambitions 2025', au terme duquel Réalités entend multiplier par 4 son chiffre d'affaires.

Avec une croissance organique de 15% et une contribution de son activité de Maîtrise d'usage à hauteur de 14,5 ME, Réalités confirme la pertinence de sa stratégie de diversification (Maîtrise d'usage, grands projets urbains, international) et de son engagement pour le développement intelligent des territoires, concrétisé par l'adoption du statut d'entreprise à mission début 2021.

Le Groupe poursuit également le développement de son activité au Maroc avec, notamment, le lancement des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'hôtel Lincoln, à Casablanca, à la suite de l'achat du foncier en décembre 2020.

Pour 2021, à la faveur de la forte croissance du niveau d'actes enregistrés sur 2020 et au développement continu de son activité de Maîtrise d'Usage, le Groupe prévoit d'enregistrer une nouvelle croissance significative de son CA IFRS, attendu autour de 250 ME. Réalités réitère ainsi ses 'Ambitions 2025' dévoilées le 28 janvier dernier.