Réalités : bonne nouvelle saluée

(Boursier.com) — Réalités a confirmé la conclusion auprès de deux investisseurs institutionnels des ventes en bloc dans le cadre du grand projet urbain de rénovation du stade Bauer, à Saint-Ouen (93). La conclusion de ces ventes, pour un montant total de près de 78 millions d'euros, achève la sécurisation du projet.

La première opération porte sur l'espace de coliving de la Bauer Box. Signé sans conditions suspensives avec un fonds géré par Ares Management (Ares), gestionnaire global d'investissements alternatifs, le contrat de réservation prévoit une réitération dans le courant du 1er semestre 2023. Il sera constitué de 334 chambres aménagées sur une surface de 12.900 mètres carrés et disposera d'un rooftop bar avec une vue exceptionnelle sur Paris, d'un espace de sport ambitieux et de coworking ouvert au quartier.

La deuxième vente en bloc a été actée avec la société de gestion La Française Real Estate Managers (REM), agissant pour le compte d'un fonds collectif en immobilier. Elle porte sur le pôle santé, d'une surface de 1.937 mètres carrés. L'exploitation du pôle santé, composé d'un pôle médical pluridisciplinaire et d'un centre de sport-santé (kinésithérapie, ostéopathie, médecine du sport...) sera confiée à Vista Santé, marque d'usage du groupe Réalités, dans le cadre d'un bail ferme de 12 ans.

Le titre monte de 0,6% à 29,90 euros ce mercredi matin, alors que Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle qui permet de dé risquer le projet et accélèrera la reconnaissance 'top line'"..."Rappelons que le projet Bauer est estimé à 200-250 ME de CA potentiel (30.000 m(2) de tertiaire) pour le groupe avec un EBIT potentiel de 60-70 ME. L'intégralité des offres Usage du groupe seront représentées au sein de ce programme (Medcorner City, Vista Santé, Up2Play, Midi & Demi...)". De quoi rester à l'achat en visant un cours de 43 euros.