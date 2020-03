Réalités : bonne nouvelle ?

(Boursier.com) — Réalités campe sur les 15 euros ce mardi après avoir finalisé, en fin de semaine dernière, l'émission à des conditions favorables d'une nouvelle émission obligataire sous format EURO PP d'un montant de 15 millions d'euros.

Afin de financer le développement et la croissance attendue de ses activités, REALITES renforce sa trésorerie active et disponible. "Dans le contexte sanitaire mondial actuel, REALITES se donne les moyens de financer sa croissance et de faire face aux impacts économiques et financiers probables liés à la crise actuelle", se félicite la société.

Les obligations d'un nominal de 100.000 euros et d'une maturité de 4,5 ans porteront intérêt au taux annuel préférentiel de 2 % sur la première année, puis seront réévalués d'1 % par an tout au long du placement.

Portzamparc parle de "bonne nouvelle pour le groupe, qui parvient à réaliser cette opération malgré un contexte de stress sur les marchés financiers" (...) "Nous aurons un contact avec le management en fin de semaine au moment de la présentation des résultats annuels, nous ferons alors un point sur les risques encourus par le groupe par rapport à la crise sanitaire" poursuit l'analyste qui vise pour le moment un cours de 29 euros en restant acheteur sur le dossier.