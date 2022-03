Réalités annonce la nomination d'Hélène Delaunay

(Boursier.com) — Après les nominations, en 2021, de Thomas LIERMAN au poste de Vice-Président Maîtrise d'Ouvrage et Christophe de BREBISSON en tant que Vice-Président Maitrise d'Usage, le groupe Réalités poursuit la structuration de sa gouvernance avec la nomination d'Hélène DELAUNAY au poste de Vice-Présidente Corporate.

Diplômée d'Audencia Nantes, majeure Finance de marché en 2001, Hélène DELAUNAY a évolué au cours de ces 20 dernières années dans des environnements professionnels exigeants, à l'international, et dans des secteurs d'activité variés.

Elle débute sa carrière chez PricewaterhouseCoopers, d'abord chez PwC Audit en tant qu'auditeur financier dans l'Industrie, puis chez PwC Consulting en tant que Manager spécialisé dans l'amélioration de la performance des entreprises.

Elle devient ensuite Contrôleur Interne Europe de la division Europe du groupe nord-américain Myers Industries Inc. dans le secteur de la plasturgie, puis Responsable Financier Monde au sein du cabinet d'avocats d'affaires international Dentons (ex-Salans).

En 2011, Hélène Delaunay intègre le groupe nord-américain Thermo Fisher Scientific, leader mondial au service de la Science, coté en bourse à New-York. Directeur Financier pour la France puis pour l'Europe, elle occupait depuis un an la fonction de Directeur Financier Monde, en support aux projets de transformation de l'activité Service du Groupe. Chef d'établissement du site commercial de Saint-Herblain en parallèle de ces activités en finance, Hélène Delaunay est une experte de la conduite du changement.

Vice-Présidente de REALITES en charge du Corporate à compter du 14 mars 2022 - un poste nouvellement créé - elle supervisera et animera l'ensemble des fonctions support du Groupe (capital humain, juridique, finance, communication et marketing, achats, système d'information, services généraux, RSE et R&D, soit 200 collaborateurs) en appui de Yoann Choin-Joubert, Président-Directeur Général.