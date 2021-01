Réalités : agenda financier 2021

Réalités : agenda financier 2021









Crédit photo © Réalités

(Boursier.com) — La société rennaise, Réalités communique son agenda des prochaines diffusion financières... La saison des publications s'ouvrira, le 28 janvier, par la présentation en webinar du plan stratégique 'Ambition 2024'. Ensuite, les diffusions se feront au rythme suivant :

- 10 février 2021 : Chiffre d'affaires annuel 2020 (après bourse)

- 25 mars 2021 : Résultats annuels 2020 (après bourse)

- 26 mars 2021 : Présentation SFAF des résultats annuels 2020.

Rappelons que le 12 janvier, le groupe de développement territorial a révisé à la hausse de son objectif de chiffre d'affaires 2020. Malgré le contexte pénalisant lié à la crise sanitaire, le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires supérieur à 200 ME, en croissance d'au moins 20% (190 ME précédemment annoncés). Ces indicateurs d'activité, non audités, feront l'objet de compléments d'informations lors de la prochaine publication de chiffre d'affaires 2020, le 10 février.

L'action Réalités est sur un cours de 25,7 euros, déjà en gain de 17% depuis le 1er janvier.