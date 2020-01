Réalités acquiert le Groupe CAP'ETUDES

Réalités acquiert le Groupe CAP'ETUDES









Crédit photo © Réalités

(Boursier.com) — Le groupe de développement territorial Réalités annonce la signature d'un accord portant sur la reprise du groupe CAP'ETUDES, exploitant national de résidences étudiantes.

Après la montée au capital de sa filiale HEURUS (exploitant de résidences services seniors), le Groupe Réalités accélère le développement de ses activités de maîtrise d'usage dans le secteur des résidences gérées, en intégrant une activité d'exploitation de résidences étudiantes. Cette opération vient officialiser une longue relation de partenariat entre les deux structures, qui partagent une même vision du métier et de ses enjeux, et vient enrichir l'offre intégrée du groupe Réalités à destination des décideurs publics et privés des territoires.

Fondé en 2003 par Renaud Mattera, son Président, le Groupe CAP'ETUDES est spécialisé dans le développement, la gestion et l'exploitation de résidences étudiantes avec services.

Présent au niveau national, CAP'ETUDES gère actuellement une quinzaine de résidences, soit plus de 1.700 logements, pour un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros.

Selon Renaud Mattera, Fondateur de CAP'ETUDES, "La volonté de CAP'ETUDES est d'investir sur les forts besoins de logement des étudiants et de créer des résidences locatives avec services qui, tant par leurs emplacements que par leur qualité, représentent de l'immobilier à forte valeur ajoutée."

En tant que gestionnaire, le groupe CAP'ETUDES assure notamment le lien entre propriétaires et locataires et garantit le bon usage de ses immeubles en offrant un service à "360o" : commercialisation, remplissage, gestion, syndic.

Présent historiquement dans l'Est de la France, le groupe CAP'ETUDES a travaillé ces dernières années avec REALITES au développement de nouvelles résidences à Rennes (35), Angers (49) et La Rochelle (17). A horizon 2025, le Groupe a pour ambition d'être installé dans de nouvelles villes telles que Bordeaux, Montpellier, Dijon, Paris et l'Ile-de-France, tout en faisant évoluer le modèle de ses ouvrages vers les nouveaux usages au profit d'une clientèle élargie...