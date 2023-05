Réalités accélère le développement de sa filiale spécialisée dans la construction bas carbone et hors-site

(Boursier.com) — À l'occasion de la conférence-événement "REBORN" le 16 mai 2023, le groupe REALITES annonce sa volonté d'accélérer le développement de sa filiale spécialisée dans la construction bas carbone et hors-site : REALITES BuildTech devient "Mayers" et proposera ses produits à l'ensemble des acteurs du marché (promoteurs immobiliers, sociétés de construction, bailleurs sociaux...). L'entreprise va également ouvrir son capital, espérant lever 10 ME en 2023.

Créée en janvier 2022, la société regroupe différents pôles d'expertises (ingénierie, architecture, bureau d'études environnement...) adossés à un outil industriel basé près de Rennes (site de La Janais à Chartres-de-Bretagne), spécialisé dans la construction bois hors-site.

Forte de 150 collaborateurs, elle prévoit la livraison de 33 opérations en 2023, soit 1.910 logements. En s'ouvrant à une clientèle externe, Mayers se fixe comme ambition de généraliser l'usage de procédés de fabrication bas carbone pour soutenir la transition écologique du secteur de la construction.

Plusieurs nominations viendront soutenir cette nouvelle stratégie :

Bertrand FAVRE en tant que Président de Mayers. Aujourd'hui Directeur des projets stratégiques et innovants du groupe REALITES.

Quentin GOUDET en tant que Directeur général de Mayers, aux côtés de Stéphane GAI. Aujourd'hui Directeur général du Pôle REALITES BuildTech Industrie.

Amédée BRETIGNIERE en tant que Directeur général adjoint de Mayers et responsable du développement. Aujourd'hui Directeur de l'innovation et de la stratégie d'impact sociétal chez REALITES.

Bertrand FAVRE, futur Président de Mayers : "Avec Mayers, REALITES réaffirme sa volonté de prendre part activement à la construction bas carbone et de faire émerger un acteur incontournable de la Buildtech. Nous nourrissons l'ambition de devenir un ambassadeur de ce mouvement, en développant de nouveaux procédés de fabrication, au service de la transition écologique et de la construction bas carbone."

Yoann CHOIN-JOUBERT, PDG de REALITES : "Je suis fier de voir un nouveau chapitre s'écrire pour REALITES avec la création de Mayers, dont le potentiel est énorme. En s'ouvrant à une clientèle externe et grâce à une future levée de fonds, Mayers réussira sans aucun doute à devenir un acteur majeur de la construction bas carbone."