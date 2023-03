Réalités : accélération de la rentabilité en 2022

(Boursier.com) — Dans un environnement resté complexe sur l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Réalités s'établit en hausse de +27,5% à 364,2 millions d'euros.

Le pipeline de projets, composé du backlog commercial, de l'offre commerciale et du portefeuille foncier sécurise l'ambition à 3 ans. Il s'élève à 3,182 milliards d'euros. A ce jour, 47 sites sont en exploitation. A l'horizon 2027, Réalités ambitionne d'avoir mis en exploitation 110 sites.

Les résultats réalisés sur l'exercice 2022 confortent le groupe Réalités dans ses choix d'investissement et son positionnement stratégique. L'Ebitda s'établit à 47,9 ME en progression de +37,6%, permettant au taux d'Ebitda de gagner 1 point à 13,2%.

Le résultat opérationnel s'inscrit à 28,9 ME, en hausse de +40%. Il représente 7,9% du chiffre d'affaires consolidé (7,2% l'an dernier), soit +0,7 point.

Le résultat net Part du Groupe ressort à 10,7 ME (8 ME en 2021).

Sur l'exercice, Réalités a anticipé ses besoins en financement en procédant à une augmentation de capital de 35 ME, souscrite à hauteur de 30 ME par la Financière du Nogentais (FDNGT), société d'investissement de la famille Soufflet, et de 5 millions d'euros par les dirigeants fondateurs et managers de REALITES. Au 31 décembre 2022, les capitaux propres du Groupe atteignent 144,5 ME et la trésorerie active ressort à 79,4 ME. La dette nette corporate (hors projets) s'établit à 110,4 ME, faisant ressortir un 'gearing corporate' en baisse à 76,4%.

Dividende

Le Conseil d'Administration de Réalités proposera à la prochaine Assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,99 euro par action.

Anticipations de marché

Les anticipations de marché du Groupe Réalités pour 2023 portent sur des marchés du résidentiel et du tertiaire qui devraient rester difficiles (baisse envisagée d'environ 50%) du fait de la hausse brutale des taux d'intérêt et des difficultés d'accès au crédit. Les marchés du géré, de la santé et de l'exploitation devraient rester dynamiques.

En 2024, le Groupe s'attend à un marché stable. Ces deux années difficiles seront suivies de deux années de relance (2025-2026). Dans ce contexte, Réalités démontrera une nouvelle fois la pertinence de son positionnement et son agilité. Ainsi, le Groupe a d'ores et déjà engagé des décisions opérationnelles visant à s'adapter aux conditions de marché (révision du portefeuille de projets, exigence accrue dans les nouveaux engagements, accélération du développement des résidences gérées et l'activité usages...).