Réalités a remboursé une nouvelle ligne obligataire de 15 ME

(Boursier.com) — Après avoir remboursé à échéance une première émission obligataire de 29,9 ME fin novembre 2023, le groupe immobilier Réalités annonce avoir remboursé une nouvelle ligne obligataire de 15 ME sur le marché Euro PP.

Emis en mars 2020, ce placement avait pour échéance initiale le 22 décembre 2024. Ces obligations de type EURO PP étaient admises sur le Marché Euronext Access.

" Dans un contexte de fortes turbulences pour la promotion immobilière résidentielle et tertiaire, nous sommes satisfaits d'avoir procédé au remboursement de cette nouvelle échéance obligataire. Une fois de plus, le groupe Réalités tient ses engagements auprès de ses partenaires financiers historiques. Le gage d'une confiance qu'ils ont su nous renouveler récemment et que nous saurons faire bonifier, dès cette année, pour profiter au mieux de la reprise du marché immobilier ", souligne Christophe de Brébisson, co-fondateur du groupe.