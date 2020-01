Réalités : à la carte

Crédit photo © Réalités

(Boursier.com) — Le groupe de développement territorial Réalités qui a annoncé la signature d'un accord portant sur la reprise du groupe CAP'ETUDES, exploitant national de résidences étudiantes, reste stable à 23,50 euros ce jeudi en Bourse de Paris. Après la montée au capital de sa filiale HEURUS (exploitant de résidences services seniors), le Groupe accélère ici le développement de ses activités de maîtrise d'usage dans le secteur des résidences gérées, en intégrant une activité d'exploitation de résidences étudiantes.

Cette opération vient officialiser une longue relation de partenariat entre les deux structures, qui partagent une même vision du métier et de ses enjeux, et vient enrichir l'offre intégrée du groupe Réalités à destination des décideurs publics et privés des territoires.

"Avec cette acquisition, Réalités ajoute une nouvelle offre à sa carte qu'il pourra intégrer notamment dans le développement de ses futurs grands projets", souligne Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 29 euros.