Réalités : a finalisé son Plan de Continuité d'Activité face au Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fin janvier, l'épidémie de coronavirus (COVID-19) a été déclarée "urgence de santé publique de portée internationale" par l'OMS. Face à la crise sanitaire actuelle, le groupe de développement territorial Réalités se dit prêt à activer, si les événements l'exigent, son Plan de Continuité d'Activité (PCA), afin d'assurer la sécurité de ses 380 collaborateurs et la préservation de ses activités économiques et financières. Réalités est une entreprise agile et pragmatique. Nous abordons le volet sanitaire de cette crise avec sérénité et bon sens ; sur le plan économique, nos mots d'ordre sont anticipation, initiative et réalisme , déclare Yoann Choin-Jouvert, Président-Directeur Général.

Anticipant les risques sanitaires et économiques liés à l'évolution de l'épidémie en France, le Comité Exécutif du groupe Réalités a finalisé son Plan de Continuité d'Activité. Ce plan, centré sur le télétravail de la majorité des collaborateurs et la gestion optimisée du cash-flow, permettra à Réalités d'assurer la gestion sanitaire de la situation et de répondre à un éventuel confinement de ses collaborateurs. Il permettra de préserver les activités économiques du Groupe et ses équilibres financiers.