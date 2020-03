Réalités : 15 ME de levée obligataire

Réalités : 15 ME de levée obligataire









(Boursier.com) — Réalités a finalisé, en fin de semaine dernière, l'émission à des conditions favorables d'une nouvelle émission obligataire sous format EURO PP d'un montant de 15 millions d'euros.

Afin de financer le développement et la croissance attendue de ses activités, REALITES renforce sa trésorerie active et disponible. "Dans le contexte sanitaire mondial actuel, REALITES se donne les moyens de financer sa croissance et de faire face aux impacts économiques et financiers probables liés à la crise actuelle", se félicite la société.

Les obligations d'un nominal de 100 000 euros et d'une maturité de 4,5 ans porteront intérêt au taux annuel préférentiel de 2 % sur la première année, puis seront réévalués d'1 % par an tout au long du placement.