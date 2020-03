Realités : +11,5%

(Boursier.com) — Réalités grimpe de 11,5% à 15,60 euros ce vendredi, alors qu'en 2019, le chiffre d'affaires du groupe est ressorti au-dessus des prévisions à 165,4 ME, soit +23,8%.

L'EBITDA s'est aussi inscrit en très nette progression à 20,4 ME, soit +46,8% vs. 2018. Le Résultat opérationnel est de 16,5 ME, soit +48,4%. Quant au Résultat net part du groupe, il est de 7,5 ME en hausse de +76,9%.

Le niveau de Gearing est ressorti à 76% hors financement des actifs immobiliers contre 61% fin 2018.

Dans l'attente d'une date certaine de sortie de la crise sanitaire actuelle, la société réserve ses projections pour l'exercice 2020.

"Réalités accélère, se structure, et accentue son indépendance financière et opérationnelle (part des minoritaires dans les capitaux propres 24,0% vs 37% en n-1)" commente Portzamparc qui souligne que la situation Covid-19 freinera le groupe dans son développement avec un impact sur les réservations, actes et reconnaissance VEFA. "Toutefois, précisons qu'il s'agit là d'un décalage dans le temps de la réalisation des projets et que Réalités à les moyens financiers de traverser cet épisode (42,8 ME en trésorerie à fin décembre, levée EuroPP vendredi dernier pour 15 ME)" conclut l'analyste qui vise un cours de 29 euros en restant acheteur sur le dossier.