Réalisation de la fusion absorption de Theradiag par Biosynex

BIOSYNEX et THERADIAG annoncent que les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de THERADIAG SA (Euronext Paris : ALTER) et de BIOSYNEX SA (Euronext Paris : ALBIO) se sont réunies ce jour et ont approuvé la fusion-absorption de THERADIAG par BIOSYNEX, sur la base d'une parité d'échange de 1 action BIOSYNEX pour 7 actions THERADIAG.

Le Conseil d'administration de BIOSYNEX s'est réuni après les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés et a constaté la réalisation de l'opération. La fusion-absorption entraînant la dissolution sans liquidation de THERADIAG a pris effet ce jour, étant précisé qu'elle sera, sur le plan comptable et fiscal, rétroactive au 1er janvier 2023.

En rémunération des apports réalisés par les actionnaires de THERADIAG et en application de la parité d'échange, BIOSYNEX a procédé ce jour à une augmentation de son capital social d'un montant nominal de 49.582,6 euros par émission de 495.826 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune, entièrement libérées et attribuées aux actionnaires de THERADIAG (autres que BIOSYNEX). Ces actions nouvelles ont fait l'objet ce jour d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth Paris. Les nouvelles actions BIOSYNEX seront admises sur Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN : FR0011005933).

Dans ce cadre, la cotation des titres THERADIAG sur Euronext Growth Paris est suspendue. Les nouvelles actions BIOSYNEX seront émises et admises aux négociations sur Euronext Growth Paris le 21 décembre 2023 et attribuées aux actionnaires de THERADIAG (autre que BIOSYNEX) le 27 décembre 2023. Les actions THERADIAG seront radiées de la cote le 21 décembre 2023.

Il est rappelé que, dans l'hypothèse où des actionnaires de THERADIAG ne seraient pas propriétaires, à ce jour, du nombre d'actions THERADIAG nécessaire pour obtenir un nombre entier d'actions BIOSYNEX, en application de la parité d'échange de la fusion, les intermédiaires financiers concernés (i) cèderont sur le marché Euronext Growth Paris les actions BIOSYNEX non attribuées correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce et (ii) répartiront les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et en proportion de leurs droits, dans un délai de 30 jours à compter du 27 décembre 2023.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2023, le jeudi 18 janvier 2024, après Bourse.