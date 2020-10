Raytheon Technologies affiche des comptes mitigés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Raytheon Technologies, le contractant américain de défense, a annoncé pour le trimestre clos un bénéfice en déclin, mais un bpa ajusté supérieur au consensus de marché. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 264 millions de dollars et 17 cents par titre, contre 1,15 milliard de dollars et 1,33$ par action un an avant. Les revenus se sont établis quant à eux à 14,74 milliards de dollars, contre 11,37 milliards un an plus tôt. Sur une base ajustée, le bpa trimestriel est ressorti à 58 cents contre un consensus FactSet de 50 cents. Le consensus de revenus était de 15,06 milliards de dollars.