Raytheon sous pression après les résultats

(Boursier.com) — Raytheon , le contractant américain de défense, a révélé des bénéfices supérieurs aux attentes de marché, mais des revenus un peu courts. Le groupe a confirmé par ailleurs ses estimations annuelles. Le bénéfice net trimestriel s'est établi à 1,3 milliard de dollars et 88 cents par titre, contre 1,03 milliard et 68 cents par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,16$, contre un consensus FactSet de 1,12$. Les revenus se sont améliorés de 3% à 16,3 milliards de dollars.