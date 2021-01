Raytheon prudent après les trimestriels

Raytheon prudent après les trimestriels









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Raytheon a annoncé pour son quatrième trimestre des bénéfices supérieurs aux attentes, assortis toutefois d'une guidance prudente. Sur le trimestre clos, le contractant américain de défense a affiché un bénéfice par action de 74 cents à comparer à un consensus de 71 cents. Les revenus ont totalisé 16,4 milliard de dollars, en retrait de 16%, contre 16,3 milliards de consensus. Les recettes de Collins Aerospace ont reculé d'un tiers à 4,4 milliards. Pratt & Whitney a déploré une baisse de 20% de son activité à 4,5 milliards. Les systèmes intelligents de Raytheon ont généré 3,85 milliards et les activités missiles et défense 4,28 milliards. Le bpa 2021 est attendu entre 3,4 et 3,7$, contre 3,45$ de consensus. Les revenus sont anticipés entre 63,4 et 65,4 milliards, ce qui ressort un peu court par rapport à un consensus de 67 milliards.