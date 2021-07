Raytheon dope ses prévisions financières

(Boursier.com) — Raytheon , le contractant américain de défense, a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté par action, aidé par la reprise de l'aérien commercial et la solidité du segment défense. Le groupe aéronautique a affiché sur le trimestre clos un bénéfice net de 1,03 milliard de dollars et 69 cents par titre, contre une perte de 3,84 milliards de dollars et 2,55$ par action un an avant. Les revenus ont totalisé 15,88 milliards de dollars, contre 14,06 milliards sur la période correspondante de l'an dernier. Profits, revenus et free cash flow ont dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos. Le groupe table désormais sur un bpa annuel allant de 3,85 à 4$, contre une fourchette antérieure allant de 3,50 à 3,70$.