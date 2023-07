Raytheon décroche à Wall Street

(Boursier.com) — Raytheon Technologies, le contractant américain de défense, a déclaré avoir réalisé un bénéfice net de 1,33 milliard de dollars, ou 90 cents par action, au deuxième trimestre, contre 1,3 milliard sur la période correspondante de l'année précédente. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,29$, contre un consensus FactSet de 1,18$ et un niveau de 1,16$ un an plus tôt. Les ventes ont atteint 18,31 milliards de dollars contre 16,31 milliards de dollars il y a un an, au-dessus du consensus FactSet qui était de 17,7 milliards de dollars. RTX table pour 2023 sur des revenus allant de 73 à 74 milliards de dollars, un bpa ajusté de 4,95 à 5,05$ et un free cash flow d'environ 4,3 milliards. Les rachats d'actions sont attendus à hauteur de 3 milliards de dollars. Alors que les estimations de revenus et de bpa sont révisées en légère hausse, la guidance de FCF est abaissée.