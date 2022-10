Raytheon bat le consensus de bénéfices

(Boursier.com) — Raytheon , le contractant américain de défense, a dépassé les attentes de marché en termes de profits sur le trimestre clos et relevé le bas de fourchette de sa guidance annuelle de bpa. La société aérospatiale et de défense a dépassé son objectif de bénéfices et a relevé le bas de sa fourchette de prévisions de bénéfices pour 2022, mais n'a pas atteint l'objectif de chiffre d'affaires du troisième trimestre. Raytheon a déclaré que son bénéfice au troisième trimestre avait décliné de 1% à 1,39 milliard de dollars, ou 94 cents par action, contre 1,4 milliard de dollars, ou 93 cents par action, pour le trimestre comparable de l'année précédente. Le bénéfice ajusté est tombé à 1,21$ par action contre 1,26$ par action un an avant. Les revenus ont augmenté de 5% pour atteindre 16,95 milliards de dollars. Le consensus était de 1,14$ de bpa ajusté pour 17,2 milliards de revenus.