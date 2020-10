Rapprochement entre Ateme et Anevia : signature des accords définitifs

(Boursier.com) — Faisant suite à l'annonce le 31 juillet 2020 de l'entrée en négociations exclusives entre ATEME (ISIN : FR0011992700) et les principaux actionnaires d'Anevia (ISIN : FR0011910652) et à l'accomplissement, par ces dernières, des procédures applicables en matière de droit social, ATEME et les principaux actionnaires d'Anevia, annoncent aujourd'hui la signature des accords définitifs en vue du transfert de la participation des Actionnaires Majoritaires au capital de la Société au bénéfice d'ATEME.

L'acquisition porte sur l'intégralité des actions de la Société détenues par les Actionnaires Majoritaires (en ce compris celles à émettre sur exercice de leurs titres donnant accès au capital de la Société, soit 4.973.493 actions représentant 87% du capital et 87% des droits de vote de la Société), pour partie par voie d'apports en nature et pour le solde en numéraire.

Le transfert du bloc majoritaire reste soumis à la remise par les commissaires aux apports de leurs rapports, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

La réalisation de ce transfert devrait intervenir dans les tous prochains jours. Comme évoqué lors de l'annonce du 31 juillet, elle sera suivie du dépôt dans la deuxième moitié d'octobre par ATEME d'une offre publique obligatoire alternative simplifiée, composée d'une offre publique mixte simplifiée et, à titre alternatif, d'une offre publique d'achat simplifiée, sur l'ensemble des actions et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de la Société qui ne seraient pas détenus par ATEME à cette date conformément à la règlementation en vigueur, suivie, si les conditions de détention y afférentes sont remplies, d'un retrait obligatoire, sous réserve de la décision de conformité de l'AMF.

L'Offre sera constituée d'une OPM et d'une OPAS à titre alternatif :

au titre de l'OPM : ATEME offrira, à titre principal, aux actionnaires de la Société, d'échanger les actions de la Société qu'ils détiennent contre des actions ATEME à émettre selon un rapport de 1 action ATEME à émettre pour 10 actions de la Société apportées, auquel s'ajoute un paiement en numéraire de 2 euros par action de la Société apportée (soit 20 euros pour 10 actions de la Société apportées) ;

au titre de l'OPAS : ATEME offrira aux actionnaires de la Société d'acquérir (i) les actions de la Société, au prix de 3,50 euros par action et (ii) les BSA non exercés à la date de l'ouverture de l'Offre, au prix de 1,06 euro par BSA 2017C, 1,64 euro par BSA2019A, 0,24 euro par BSA A et 1,54 euro par BSA B.

Le cabinet A2EF (Associés en Evaluation & Expertise Financière), représenté par Madame Sonia Bonnet-Bernard (60 Rue de Longchamp, 92200 Neuilly-Sur-Seine) a été désigné en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'Offre. Conformément aux dispositions de l'article 261-1-1 du règlement général de l'AMF, cette désignation a été soumise à l'AMF qui ne s'y est pas opposé aux termes d'une décision du Collège de l'AMF en date du 1er septembre 2020. Le rapport de l'expert indépendant figurera dans la note en réponse de la Société devant être déposée auprès de l'AMF dans le cadre de l'Offre.

Michel Artières, Président-Directeur général d'ATEME, déclare : "Nous sommes fiers d'annoncer le franchissement de cette étape majeure en vue de l'acquisition d'Anevia qui a avait été unanimement approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et accueillie favorablement par les instances représentatives du personnel respectives de ces dernières. Les opérations nécessaires à la conclusion de l'opération se sont enclenchées et l'acquisition du bloc majoritaire reste soumise une condition technique qui devrait être levée rapidement, permettant de poursuivre le déroulement naturel de l'opération."

Laurent Lafarge, Président-Directeur général d'Anevia, déclare : "Nous sommes très heureux que ce projet avec ATEME continue de se matérialiser en recueillant une forte adhésion parmi nos équipes. Nous sommes prêts à avancer rapidement et à assurer ainsi que le meilleur niveau d'énergie soit déployé dans la construction du Groupe élargi au service de nos clients dans le monde."