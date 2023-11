Rapid Nutrition va lancer 'Azurene Immunity Booster'

(Boursier.com) — Rapid Nutrition PLC annonce qu'elle est en bonne voie pour le lancement très attendu d'Azurene Immunity Booster au quatrième trimestre de cette année.

Azurene Immunity Booster Traveller présente un mélange breveté de plantes issues des traditions de la médecine occidentale, ayurvédique et chinoise, connues pour leur efficacité dans le soulagement des symptômes des maux de gorge, des rhumes et de la grippe. Ce qui distingue cette formule, c'est l'ajout d'Ashwagandha et d'Andrographis, soigneusement sélectionnés pour leurs propriétés stimulantes du système immunitaire, adaptées aux besoins uniques des voyageurs.

Cette formule innovante est conçue pour réduire la gravité et la durée des symptômes associés aux infections respiratoires supérieures bénignes, telles que les rhumes et la grippe. L'Ashwagandha, un remède vénérable de la médecine ayurvédique, soutient non seulement la récupération, mais aide également le corps à gérer le stress.

Pour renforcer son engagement en matière de sécurité et d'efficacité, Rapid Nutrition annonce que la formule a été validée en obtenant un numéro d'inscription australien de l'Administration des produits thérapeutiques australiens (TGA) pour Azurene Immunity Booster Traveller.

À l'approche de la date de lancement, Rapid Nutrition s'engage à rendre Azurene Immunity Booster Traveller facilement accessible aux voyageurs du monde entier. Des informations sur sa disponibilité et ses canaux de distribution seront communiquées en temps voulu...