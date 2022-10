Rapid Nutrition : un 1er semestre en progression

(Boursier.com) — Rapid Nutrition a généré un chiffre d'affaires de 1,99 Dollars australien au 1er semestre (1,30 ME environ). Le résultat opérationnel atteint 1,07 M$ australien (0,70 ME). La société australienne fait ainsi mieux que lors du premier semestre 2021 au cours duquel chiffre d'affaires et résultat opérationnel étaient respectivement ressortis à 1,41 M$ australiens (0,92 ME) et 0,36 M$ australien (0,23 ME).