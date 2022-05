Rapid Nutrition s'offre The Plant-Based Bundle

(Boursier.com) — Rapid Nutrition a conclu l'acquisition de The Plant-Based Bundle, "qui combine artistiquement la passion croissante du public pour le mode de vie végane avec la popularité des réseaux sociaux via son équipe d'influenceurs, également connue comme The Plant-Based Squad". The Plant-Based Bundle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,1 million de dollars dès sa première année avec ses populaires forfaits alimentaires végétaliens et sa forte présence sur les médias sociaux, y compris des contrats avec environ 150 des influenceurs végétaliens les plus connus au monde et une base de clients approchant les 90 000. "L'acquisition devrait ajouter 2 millions de dollars de revenus supplémentaires pour Rapid Nutrition, en plus d'importantes synergies de coûts, et une armée immédiate d'influenceurs végétaliens pour créer une communauté florissante de consommateurs fidèles et passionnés et des revenus de ventes accréditifs pour les formules végétaliennes de Rapid Nutrition", commente le groupe.

Rapid Nutrition a acquis les actifs et la marque en cash et actions. 500 000$ seront versés à la date de règlement. Un montant de 250 000$ en espèces ou 300 000$ en actions à la seule discrétion de Rapid Nutrition, "calculé sur un VWAP de 30 jours avant l'émission au plus tard à la date qui tombe six mois après la date d'exécution de l'achèvement", est aussi prévu.