Rapid Nutrition renforce sa gamme de produits

(Boursier.com) — Rapid Nutrition PLC, une entreprise de compléments nutritionnels fondée sur des preuves, est ravie d'annoncer l'achèvement de la production d'Azurene Immunity Booster Traveller comme annoncé la semaine dernière et le début de la production de SystemLS Fluid-Free Body Balance.

Positionnés dans les catégories en forte croissance des compléments pour le rhume et la grippe, et de la perte de poids, respectivement, ces produits innovants sont prévus pour capturer des parts de marché, avec des contributions potentiellement significatives au chiffre d'affaires global de l'entreprise en 2024 et au-delà.

Le marché des compléments pour le rhume et la grippe devrait connaître une croissance robuste, avec une taille de marché mondiale estimée à 22,7 milliards de dollars d'ici 2028, selon un rapport de Grand View Research. Azurene Immunity Booster Traveller, conçu pour soutenir le système immunitaire pendant les mois d'hiver, s'aligne stratégiquement sur cette tendance. Rapid Nutrition vise à exploiter ce marché en fournissant une solution qui combine une science nutritionnelle avancée avec la commodité en déplacement.

Simultanément, le marché des compléments pour la perte de poids connaît une poussée, avec une taille de marché mondiale prévue de 38,3 milliards de dollars d'ici 2028, selon Grand View Research. SystemLS Fluid-Free Body Balance, classé dans la catégorie des compléments pour la perte de poids, répond aux besoins évolutifs des consommateurs recherchant des solutions efficaces de gestion du poids.

Élaboré selon les normes les plus élevées, le produit vise non seulement à soutenir la perte de poids, mais aussi à aider à réduire la rétention d'eau excessive et à prévenir les crampes, répondant à la demande du marché en matière de solutions complètes de gestion du poids.

Simon St Ledger, PDG de Rapid Nutrition PLC, a exprimé sa confiance dans le potentiel de marché de ces produits, déclarant : "Nous nous engageons à aligner notre stratégie de produits sur les dynamiques du marché en évolution. Le marché des compléments pour la perte de poids, en particulier, présente une opportunité substantielle, et SystemLSTM Fluid-Free Body Balance est prêt à répondre aux besoins diversifiés des consommateurs recherchant des solutions complètes de gestion du poids. Ces mouvements stratégiques soulignent notre engagement envers une croissance soutenue et un leadership sur le marché."