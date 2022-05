Rapid Nutrition reconnu en Australie

(Boursier.com) — Rapid Nutrition a conclu un accord financier de 12 mois avec le gouvernement australien afin de renforcer sa présence internationale. Le gouvernement australien a récemment annoncé qu'il fournirait une aide financière aux entreprises australiennes bien établies intéressées par l'expansion des activités de promotion des exportations et aux entreprises qui effectuent un changement stratégique dans leurs activités de marketing avec une innovation continue des produits dans le but d'accéder à de nouveaux marchés ou segments de marché axés sur des principaux objectifs commerciaux. "Nous sommes honorés et humbles d'être à nouveau reconnus par le gouvernement australien et d'être l'une des quelques entreprises privilégiées à être sélectionnées pour faire partie de ce programme afin d'accélérer encore plus nos activités d'expansion mondiale", a déclaré Simon St. Ledger, le PDG de Rapid Nutrition. "Ce vote de confiance renforce véritablement le fait que nous progressons à toute vitesse dans la bonne direction et il nous permet aussi de nous développer agressivement sur de grands nouveaux marchés, avec la certitude que nous disposons du soutien financier pour poursuivre notre objectif de devenir un leader du marché dans notre secteur".