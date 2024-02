Rapid Nutrition : quelle feuille de route ?

(Boursier.com) — Rapid Nutrition PLC, entreprise de soins de santé naturels qui s'engage à faire progresser les marques de santé et de bien-être de premier plan à l'échelle mondiale, est annonce ses réalisations fiscales exceptionnelles pour l'année 2023, ainsi que ses objectifs stratégiques pour l'année suivante. Ancrée dans un engagement résolu à fournir des produits scientifiques conçus "par la nature, raffinés par la science", Rapid Nutrition continue de favoriser l'innovation et de fortifier son empreinte sur le marché à l'échelle mondiale.

Avant les résultats finaux audités de l'exercice 2023, Rapid Nutrition a atteint des jalons financiers importants, "incarnant la résilience et l'avancement stratégique grâce à l'exécution méticuleuse de ses canaux Direct-to-Consumer, propulsant la croissance du chiffre d'affaires en ligne. Malgré les difficultés du marché, la société prévoit de maintenir une marge bénéficiaire brute solide au cours de l'exercice 2023, soulignant son dévouement inébranlable à l'excellence opérationnelle.

En outre, le passif de l'entreprise devrait avoir connu une réduction remarquable d'environ 83% par rapport à l'année précédente, tandis que sa position de trésorerie devrait avoir augmenté d'environ 107%, ce qui place l'entreprise dans une position favorable pour une croissance soutenue et une solidité financière au cours de la période fiscale à venir".

Vision stratégique pour 2024

Rapid Nutrition reste déterminée à catalyser la croissance et à encourager l'innovation dans tous les aspects essentiels de ses activités :

1. Expansion du marché : Rapid Nutrition s'efforce d'étendre son réseau de distribution aux marchés adjacents, en mettant l'accent sur la pénétration du Royaume-Uni, de l'Europe, de la Chine, de l'Australie et des États-Unis. En s'appuyant sur ses marques haut de gamme et en déployant des ingrédients de haute qualité, l'entreprise s'efforce de saisir les perspectives du marché et de renforcer sa présence mondiale.

2. Innovation des produits : S'appuyant sur le succès de sa marque phare, SystemLS, Personalized Nutrition et Azurene, Rapid Nutrition s'engage à perpétuer l'innovation et à élargir son portefeuille de produits afin de créer des flux de revenus supplémentaires. En mettant l'accent sur les formulations végétaliennes et l'intégration de nouveaux traitements brevetés tels qu'Azurene, l'entreprise est bien placée pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs dans le domaine de la santé et du bien-être.

3. Responsabilité sociale de l'entreprise : Rapid Nutrition reste inébranlable dans son engagement à réduire son empreinte carbone et à promouvoir ses efforts en matière de responsabilité sociale d'entreprise. En donnant la priorité aux pratiques durables et en encourageant la transparence dans l'approvisionnement en ingrédients, l'entreprise s'efforce d'avoir un impact positif sur l'environnement et la société au sein des communautés qu'elle dessert.

Des initiatives stratégiques qui ouvrent la voie à 2024

Suite à la reconsolidation des actions approuvée par les actionnaires en janvier, l'initiative de transformation globale de l'entreprise est en bonne voie. La société prévoit de dévoiler prochainement au marché une importante mise à jour, qui marquera une étape importante pour sa marque phare.

La direction a souligné que pour soutenir ce programme essentiel, elle s'est également associée à un partenaire logistique mondial, en plus de s'engager avec l'une des principales agences de marketing d'Australie pour accélérer le canal "direct au consommateur" de la société, dont les détails seront annoncés dans les jours à venir. En outre, ces initiatives devraient permettre de réorienter les activités de Rapid vers une structure de coûts plus efficace, favorisant une meilleure évolutivité et facilitant une croissance soutenue.

Selon Research and Markets, "The Weight Loss Products and Services Market Forecast continues to Soar ; Asia-Pacific Region to Witness Rapid Growth", ce qui confirme l'investissement stratégique de la société dans la région APAC, avec un point de mire initial sur la Chine.

Optimisme et perspectives d'avenir

À la lumière des développements récents, des tendances dominantes du marché et des efforts continus d'innovation de produits soutenus par des partenariats stratégiques, Rapid Nutrition reste optimiste quant à ses perspectives d'avenir. L'amalgame de ces impératifs stratégiques est sur le point d'étayer une réévaluation méticuleuse des opérations de la société, garantissant la culture d'un modèle d'entreprise durable et efficace, tout en encourageant simultanément un état d'esprit orienté vers la croissance afin de capitaliser sur les opportunités émergentes.

Simon St Ledger, président exécutif de Rapid Nutrition, a fait part de son point de vue sur les réalisations de l'entreprise et ses perspectives pour 2024 : "En 2023, Rapid Nutrition a franchi des étapes importantes en élargissant sa portée sur le marché, en stimulant l'innovation en matière de produits et en renforçant sa situation financière. Alors que nous traçons notre route pour 2024, nous restons déterminés à mettre en oeuvre notre stratégie de croissance et à offrir de la valeur à nos clients, actionnaires et partenaires estimés."