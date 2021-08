Rapid Nutrition PLC annonce l'arrivée de David Hunter à son conseil consultatif

Rapid Nutrition PLC annonce l'arrivée de David Hunter à son conseil consultatif









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Rapid Nutrition PLC, société de soins de santé naturels axée sur la nutrition sportive, la gestion des régimes alimentaires et les produits des sciences de la vie avec une distribution mondiale étendue, annonce l'arrivée de David Hunter à son conseil consultatif. Le Dr Hunter est professeur de médecine à l'Université de Sydney, où il est titulaire de la chaire de rhumatologie Florance et Cope et président de l'Institut de recherche sur les os et les articulations.

Classé comme le plus grand spécialiste mondial de l'arthrose sur expertscape.com, le docteur Hunter a mené des recherches sur les effets de l'obésité sur les douleurs articulaires, ce qui fait de lui un ajout idéal au conseil d'administration de l'entreprise de bien-être. Le Dr Hunter est également spécialiste à l'hôpital Royal North Shore.

"Notre équipe scientifique vient de gagner des connaissances, une expérience et un sérieux incroyables, grâce à l'ajout du professeur de renommée mondiale et expert en ostéoarthrite, le Dr David Hunter", a déclaré Simon St. Ledger, PDG de Rapid Nutrition. "Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre conseil d'administration et nous avons hâte de partager son expertise et sa perspicacité avec les consommateurs du monde entier."