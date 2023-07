Rapid Nutrition : "La forte demande de produits naturels en Chine représente une opportunité pour les marques internationales"

(Boursier.com) — Rapid Nutrition PLC, une société de bien-être naturel de renommée mondiale, fournit des détails supplémentaires sur sa stratégie d'entrée en Asie, en commençant par le marché de consommation chinois. En se concentrant sur la capitalisation de cette immense opportunité, Rapid Nutrition vise à débloquer et à combler le fossé entre la demande massive des consommateurs qui existe dans l'une des plus grandes économies du monde.

Trajectoire de croissance prévue pour les trois premières années :

Année 1 : recettes des ventes prévues entre 1 et 1,7 million de dollars, avec des dépenses opérationnelles estimées à environ 0,685 million de dollars.

Année 2 : recettes des ventes prévues entre 4 et 5,2 millions d'USD, avec des dépenses opérationnelles estimées à environ 0,720 million d'USD.

Année 3 : le chiffre d'affaires devrait se situer entre 8 et 10,2 millions de dollars, les dépenses opérationnelles étant estimées à environ 1,44 million de dollars.

La Chine, qui compte plus de 1,4 milliard d'habitants, représente un marché énorme avec une classe moyenne en pleine expansion et un revenu disponible en hausse. L'essor du commerce électronique et la pénétration rapide d'internet dans le pays ont ouvert la voie à une croissance et à une accessibilité sans précédent pour les entreprises qui cherchent à exploiter ce marché.

Simon St Ledger, PDG de Rapid Nutrition PLC, a fait part de l'optimisme de la direction quant à l'entrée de l'entreprise sur le marché chinois : "La Chine connaît une croissance à deux chiffres dans le secteur de la santé et du bien-être. En outre, le commerce électronique transfrontalier sert d'intermédiaire pour les marques internationales telles que Rapid Nutrition, car le système d'enregistrement chinois "Blue Hat" pour les produits de santé et les compléments nutritionnels est essentiellement réservé aux entreprises chinoises. À bien des égards, l'industrie des produits naturels est "conçue pour le commerce électronique". En Occident, seulement 16 à 17 % des transactions se font en ligne. En Chine, avant l'arrivée de COVID, ce chiffre était de 51 % dans les secteurs verticaux des produits de consommation. Pour l'industrie des compléments alimentaires, comme pour beaucoup d'autres, ce chiffre peut atteindre aujourd'hui plus de 80 %.

L'entrée sur le marché chinois nécessite une approche méticuleuse, et Rapid Nutrition PLC s'engage pleinement à tirer parti de son modèle d'entreprise efficace en termes de capital, combiné à des partenariats solides, pour mener à bien cette aventure passionnante.

Forte d'une profonde compréhension de l'immense potentiel offert par le marché de l'Asie-Pacifique, Rapid Nutrition PLC vise à ouvrir de nouveaux horizons en proposant ses marques principales, en mettant à la disposition des consommateurs chinois sa gamme phare de produits amaigrissants SystemLS. En proposant des produits nutritionnels innovants et de haute qualité, Rapid Nutrition PLC cherche à s'imposer comme une marque de confiance qui répond aux exigences en constante évolution des consommateurs chinois, ce qui renforcera la confiance des investisseurs.

La société a l'intention de publier une présentation complète de l'entrée de Rapid Nutrition sur le marché chinois de la consommation dans les semaines à venir, afin de fournir aux actionnaires des informations et des détails supplémentaires de grande valeur.