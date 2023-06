Rapid Nutrition fait appel à Extenso Finance en tant que Listing Sponsor d'Euronext

(Boursier.com) — Rapid Nutrition PLC, Rapid Nutrition est une entreprise de soins de santé naturels axée sur la recherche, le développement et la production d'une gamme de produits nutritionnels. La société a choisi In Extenso Finance en tant que Listing Sponsor.

Acteur de premier plan sur le marché du conseil auprès des petites et moyennes entreprises, In Extenso Finance est reconnu pour son expertise en M&A et en accompagnement des sociétés cotées avec un statut de listing sponsor.

"Grâce à son expertise, nous pensons qu'In Extenso Finance est le partenaire idéal pour nous soutenir dans nos obligations reglementaires et notre histoire boursière." a déclaré le PDG de Rapid Nutrition, Simon St. Leger."

En 2023, Rapid Nutrition capitalise sur de nouvelles opportunités de croissance tout en continuant à diversifier les canaux de distribution et à tirer parti de capacités de fabrication et de partenariats uniques pour optimiser ses plans d'expansion à l'nternational