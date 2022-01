Rapid Nutrition étend sa distribution à travers la Corée du Sud

(Boursier.com) — Rapid Nutrition, société de soins de santé naturels axée sur la nutrition sportive, la gestion des régimes alimentaires et les produits des sciences de la vie, continue d'accroître sa distribution mondiale, avec l'expansion de la distribution mondiale de ses produits biologiques de santé et de bien-être SystemLS dans toute la Corée du Sud, avec le soutien de son nouveau partenaire SM Trading, division de Ilshin World Corporation. Cette annonce fait suite au récent accord de distribution conclu par la société avec Zone Eight, qui fait partie du groupe RKSB, en Arabie saoudite le mois dernier.

En tant que principal distributeur de produits importés en Corée du Sud, Ilshin dispose de ses propres entrepôts qui lui permettent d'assurer une logistique et une distribution de premier ordre. Fondée en 2000, Ilshin représente exclusivement des marques du monde entier.