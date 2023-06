Rapid Nutrition dévoile une nouvelle identité de marque pour SystemLS

(Boursier.com) — Rapid Nutrition PLC, a publié un nouveau look et une nouvelle identité de marque pour les produits de perte de poids SystemLS. Société de santé naturelle spécialisée dans la nutrition fondée sur des données probantes, la gestion des régimes et les produits à base de plantes, avec une distribution mondiale croissante, Rapid Nutrition continue de faire évoluer sa gamme de produits phares pour capitaliser sur les tendances du marché mondial, en renforçant les bases du succès de sa gamme de produits de perte de poids de qualité, en répondant aux attentes des clients.

Afin d'améliorer la durabilité de tous ses produits, Rapid Nutrition met l'accent sur l'incorporation d'ingrédients nutritionnels complets, propres et durables dans toutes ses formules. L'entreprise passe également à des emballages recyclables et compostables à base de plantes pour l'ensemble de la gamme SystemLS en s'associant avec la société australienne Grounded pour la fabrication d'emballages durables de pointe.

"La dernière itération de notre marque phare SystemLS a été très attendue par les clients du monde entier et nous sommes ravis de lancer ces nouvelles formules et ce nouveau look innovants", a déclaré Simon St Ledger, PDG de Rapid Nutrition. "Nous croyons aux vrais aliments, à la vraie science et aux vrais résultats, et cette dernière mise à jour reflète notre engagement à être les meilleurs de notre catégorie en ce qui concerne les formules naturelles de perte de poids avec un dosage efficace et établit la plateforme pour capitaliser sur des opportunités significatives cette année dans les marchés cibles de l'entreprise."

La taille du marché des protéines de pois devrait croître de 203,32 millions USD entre 2022 et 2027. Selon Technavio, le profil nutritionnel élevé des protéines de pois et l'expansion rapide des produits stimulent la croissance du marché.

SystemLS comprend une variété de shakes hyperprotéinés, de super-aliments biologiques, de poudres végétaliennes incorporant une protéine de pois fermentée innovante, de stimulants naturels du métabolisme et de barres hyperprotéinées, tous soutenus par des avantages pour la santé fondés sur des données probantes. Les produits proviennent de sources éthiques et sont fabriqués dans une usine alimentée à l'énergie solaire, ce qui permet de réduire considérablement l'empreinte carbone dans le cadre de l'engagement de responsabilité sociale de l'entreprise. Les nouvelles formules sont actuellement en cours de production et remplaceront progressivement les formules actuelles au fur et à mesure de leur écoulement.