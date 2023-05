Rapid Nutrition : bénéfice brut de 2,11 millions de dollars

(Boursier.com) — Rapid Nutrition PLC, a publié ses résultats pour l'exercice 2022. Société de soins naturels axée sur la nutrition fondée sur des données probantes, la gestion des régimes alimentaires et les produits à base de plantes avec une distribution mondiale croissante, Rapid Nutrition se consacre à la construction d'une entreprise leader sur le marché avec une position mondiale dans l'espace des sciences de la vie et des nutraceutiques.

Au cours de l'exercice 2022, Rapid Nutrition a déclaré des revenus de 2,95 millions de dollars, conformes à ceux de l'année précédente, ainsi qu'un bénéfice brut de 2,11 millions de dollars. En outre, l'entreprise a réduit son passif de plus de 95% par rapport à l'année précédente, ce qui la place dans une position solide pour l'avenir, malgré les vents contraires inflationnistes. Rapid Nutrition a également fait état d'une augmentation de 200% de ses liquidités à la fin de l'année.

"Notre stratégie de croissance reste ferme, et nous sommes heureux d'annoncer des fondamentaux solides, une équipe de direction très expérimentée avec un objectif continu d'imposer des normes supérieures de contrôle de la qualité pour tous nos produits", a déclaré le PDG de Rapid Nutrition, Simon St. "Tout cela continuera à renforcer la chaîne de valeur de notre entreprise et nous permettra de passer à l'échelle supérieure afin d'optimiser l'efficacité et la croissance de l'entreprise."

En 2022, Rapid Nutrition s'est attaché à générer de la croissance sur les marchés actuels en diversifiant les canaux de distribution tout en tirant parti de capacités de fabrication et de partenariats uniques pour optimiser la chaîne d'approvisionnement en vue d'une croissance supplémentaire.