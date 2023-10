Rapid Nutrition annonce des étapes financières et stratégiques au premier semestre 2023

(Boursier.com) — Rapid Nutrition PLC, entreprise mondiale de compléments nutritionnels, annonce ses résultats intermédiaires pour le premier semestre 2023, présentant une performance financière et stratégique robuste qui s'aligne parfaitement avec sa feuille de route stratégique détaillée.

Principaux faits financiers

Croissance des Revenus D2C : Les revenus Direct au Consommateur ont augmenté pour atteindre 650.903$, marquant ainsi une hausse de 80,56% par rapport aux 360.489$ déclarés au premier semestre de l'exercice 2022 (HY2022), mettant en lumière une amélioration significative de la stratégie directe au consommateur.

Réduction des Passifs : Une diminution significative de 71%, se situant maintenant à 522.269$, comparativement à 1.803.513$ au S1 2022.

Amélioration de la Position de Trésorerie : Enregistrant une hausse notable de 128%, la position de trésorerie a atteint 1.011.274$, comparativement à 443.980$ au premier semestre 2022 (HY 2022). Cette augmentation substantielle renforce la stabilité financière de l'entreprise, assurant ainsi l'exécution fluide de son plan d'affaires.

Développements Stratégiques

Innovation Produit : Lancement réussi de produits innovants prévus pour le T4.

Financement Stratégique : Jusqu'à 3 millions d'euros sécurisés auprès d'Atlas Special Opportunities LLC, en utilisant judicieusement seulement 1 ME pour renforcer les initiatives.

Gestion des Notes Convertibles : Réduction proactive et conversion des notes convertibles, avec un pivot stratégique vers des solutions de financement à plus long terme après conversion complète.

Perspective de la Direction

Le premier semestre 2023 a vu Rapid Nutrition faire des avancées substantielles en matière de résultats financiers, initiant l'expansion du marché et l'innovation produit, reflétant un engagement solide à livrer des produits nutritionnels pionniers qui répondent habilement aux préférences des consommateurs en évolution et aux tendances du marché.

Répondre aux Tendances du Marché

Suppléments pour la Santé Immunitaire :

Positionné pour capitaliser sur le marché mondial des suppléments pour la santé immunitaire, prévu pour passer de 20,18 milliards USD en 2021 à 31,50 milliards USD d'ici 2028.

Produits à Base de Plantes :

Alignement avec la montée de l'intérêt des consommateurs pour les produits à base de plantes, le marché de détail américain connaissant une croissance de 27% en 2021.

Innovations Produit et Marché

Azurene Immunity Booster : Lancement de produits innovants comme Azurene et des packs de vitamines personnalisés.

Identité de Marque SystemLS: Introduction d'une nouvelle identité de marque pour sa marque phare de perte de poids SystemLS, mettant l'accent sur l'étiquetage clair et les poudres de protéines végétaliennes premium à base de plantes.

Expansion du Marché

Focus sur l'Asie-Pacifique: Progrès significatifs sur le marché Asie-Pacifique, avec un accent sur l'expansion des produits phares dans les marchés émergents.

Positionnement Stratégique : Lancement de la "Nutrition Personnalisée", introduisant plus de 40 vitamines et minéraux supplémentaires et positionnant stratégiquement l'entreprise dans le segment des suppléments de vitamines.

Regard vers l'Avenir

Rapid Nutrition se réjouit d'une croissance et d'une expansion soutenues, avec un focus sur l'entrée sur les marchés de l'Asie-Pacifique et de l'Europe et le lancement de nouveaux produits tels que Rapid Nutrition Personalised Nutrition et Azurene.

"Rapid Nutrition anticipe un avenir où elle offrira une valeur exceptionnelle à ses clients et parties prenantes, restant engagée à améliorer la valeur pour les actionnaires à long terme, et est stratégiquement positionnée pour capitaliser sur les initiatives clés de croissance à l'avenir" conclut le groupe.