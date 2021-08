Rapid Nutrition améliore son bilan grâce à une stratégie de consolidation ciblée

(Boursier.com) — Rapid Nutrition PLC, une entreprise du domaine de la santé naturelle spécialisée dans la nutrition sportive, les régimes et les produits liés aux sciences de la vie qui distribue ses produits à l'échelle mondiale a poursuivi la restructuration de son bilan afin de concrétiser sa stratégie de consolidation sectorielle et de renforcer la confiance des investisseurs.

Rapid Nutrition a le plaisir de vous annoncer qu'elle a récemment conclu une transaction sans numéraire lui permettant de récupérer environ 1,4 million d'actions venant d'un actionnaire important, Motivate Technologies, inc. ("MHT").

En retour, Rapid Nutrition renoncera à ses actions détenues au sein de la société MHT, qui étaient difficiles à estimer compte tenu de l'impact de la pandémie. En conséquence, la société avait déprécié la valeur de ses actifs financiers détenus dans la société MHT dans son bilan, comme indiqué dans le dernier rapport annuel de la société. La transaction permet à Rapid Nutrition de récupérer 100 % de son investissement initial dans MHT et n'a aucun impact sur l'activité principale sous-jacente de Rapid Nutrition.

"Nous sommes satisfaits d'être les maîtres de notre propre destin. La direction continue de franchir des étapes importantes et de réaliser des objectifs financiers majeurs cette année" a déclaré Simon St. Ledger, PDG de Rapid Nutrition. "Nous croyons en la valeur des actions de Rapid Nutrition. Nous continuons à renforcer à la fois notre bilan et notre position sur le marché international de la santé et du bien-être."