Rapid Nutrition : AG convoquée

(Boursier.com) — Rapid Nutrition PLC, société britannique de santé et de bien-être naturels, annonce un avis de convocation à l'assemblée générale de Rapid Nutrition plc qui se tiendra au 747 Lytton Road, Murarrie, Qld 4172, Australie, le jeudi 11 janvier 2024 à 8h00 (QLD Australia Time), (22h00 heure du Royaume-Uni, le mercredi 10 janvier 2024).

L'avis de convocation à l'assemblée générale examinant les résolutions ordinaires et spéciales figure dans l'avis de convocation officiel disponible sur le site web de l'entreprise.

À l'issue des travaux officiels de l'AG, les résultats définitifs de l'assemblée seront annoncés aux marchés par l'intermédiaire du service d'information réglementaire et publiés sur le site web de la société dès que possible.