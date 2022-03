Rapid Nutrition : acquisition végane

(Boursier.com) — Rapid Nutrition annonce avoir signé une lettre d'intention non contraignante pour acquérir une Marque Végétale à fort succès, bien connue pour ses offres de produits végétaliens et son marketing d'influence. Rapid Nutrition, une société de soins de santé naturels spécialisée dans les produits de nutrition à base d'aliments complets, de gestion des régimes et de sciences de la vie, avec une distribution mondiale extensive, continue ainsi d'élargir son portfolio de produits haut de gamme "avec une attention particulière pour la catégorie végane en pleine croissance". L'acquisition proposée, anticipée pour le trimestre prochain, sous réserve des conditions finales convenues, "s'aligne sur la stratégie de la société visant à développer le marché mondial tout en élargissant les opportunités de distribution et de marketing", ajoute Rapid Nutrition.