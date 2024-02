Rapid Nutrition a été choisi pour collaborer avec l'Université des États-Unis dans le cadre d'une étude de référence sur la prévention de l'arthrose

(Boursier.com) — Rapid Nutrition PLC, leader mondial des produits nutritionnels haut de gamme, annonce sa sélection en tant que partenaire clé de l'étude révolutionnaire sur la prévention de l'arthrose (TOPS) menée par l'Université Wake Forest. Cette collaboration importante souligne l'engagement de Rapid Nutrition à faire progresser la recherche scientifique et à promouvoir la santé des femmes à l'échelle mondiale.

L'étude TOPS, menée par le département des sciences de la santé et de l'exercice de l'université de Wake Forest, a reçu un financement de 17,1 millions de dollars de l'Institut national de l'arthrite et des maladies musculo-squelettiques et cutanées, de la Fondation de l'arthrite et des Centres de contrôle et de prévention des maladies. Cette initiative globale sur 5 ans constitue la première étude à grande échelle sur les effets préventifs potentiels de la perte de poids et de l'exercice physique sur l'arthrose chez les femmes.

La participation de Rapid Nutrition à TOPS souligne son rôle essentiel dans le soutien d'initiatives de recherche innovantes visant à améliorer les résultats en matière de santé publique. En tant que fournisseur renommé de produits nutritionnels de qualité supérieure, l'inclusion de Rapid Nutrition dans l'étude souligne son engagement à faire progresser les connaissances scientifiques et à susciter des changements positifs dans le domaine de la santé des femmes.

Simon St Ledger, PDG de Rapid Nutrition, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration en déclarant : "Nous sommes honorés d'avoir été choisis comme partenaire clé de l'étude TOPS menée par l'université Wake Forest. Cette collaboration souligne l'engagement de Rapid Nutrition à promouvoir la santé et le bien-être des femmes par le biais d'une recherche innovante et de solutions nutritionnelles de qualité supérieure."