Randstad annonce la création de Randstad Digital

(Boursier.com) — Le groupe Randstad, auquel Ausy, entreprise des services numériques est rattachée depuis 2017, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle organisation : Randstad Digital. Cette dernière accompagne ses clients dans leur transformation digitale en identifiant et recrutant les meilleurs talents technologiques du marché et ce, dans plusieurs secteurs d'activité.

Face à un marché en constante mutation, la nouvelle organisation Randstad Digital permet à ses clients d'accéder aux meilleurs talents ainsi qu'à des services et des solutions de premier plan dans quatre domaines spécialisés : l'expérience client, le cloud et l'infrastructure, les datas & analytics et l'ingénierie produit et digitale. Venu Lambu, nommé en janvier 2023, sera à la tête de cette nouvelle organisation et pilotera sa stratégie mondiale.

"Le monde du travail est défini par trois tendances : la rareté des talents, l'évolution des attentes des clients et la digitalisation rapide de notre environnement. Randstad a pour ambition de devenir l'entreprise de talents la plus équitable et la plus spécialisée au monde. Positionnés pour soutenir les organisations ayant des besoins en talents spécialisés, nous serons leur partenaire privilégié, offrant des solutions diversifiées et des conseils d'experts au service de leur croissance. Le soutien à la transformation digitale est un besoin croissant de nos clients, ce qui nous pousse à consolider nos services en une seule offre globale. Nous sommes confiants dans le déploiement de notre savoir-faire technologique chez nos clients et dans la capacité de Randstad Digital, notre nouvelle organisation mondiale, à devenir un employeur de référence pour les talents", a déclaré Sander van 't Noordende, CEO de Randstad N.V.

Randstad Digital est le fruit de décennies d'expériences et de savoir-faire et permet au groupe Randstad de capitaliser sur son expertise tout en étendant ses capacités de production nearshore et offshore, facilitant ainsi l'accès de ses clients aux meilleurs talents.

"Les entreprises font confiance à Randstad pour relever leurs défis les plus difficiles et je suis convaincu que le modèle agile de Randstad Digital peut s'adapter en permanence à l'évolution des besoins des clients et des demandes des entreprises", a déclaré Venu Lambu, CEO de Randstad Digital. "Cette nouvelle entité est particulièrement bien positionnée pour accompagner ses clients dans leur transformation, en capitalisant sur son savoir-faire et son expertise pour mener à bien les projets qui lui sont confiés. Chez Randstad, nos talents et notre connaissance du digital sont des éléments différenciateurs clés qui nous permettent d'accompagner avec succès la transformation de nos clients."

L'offre de Randstad Digital pour les entreprises

Randstad Digital se positionne comme un partenaire technologique mondial de référence qui aide ses clients à répondre avec agilité aux enjeux de demain. Fort de son expertise dans quatre lignes de services, Randstad Digital travaille en partenariat avec ses clients au niveau local et mondial.

Quelle que soit la complexité du projet, Randstad Digital propose à ses clients différents modes d'intervention : expertise talents, centres de compétences ou encore des solutions packagées. Le recours aux centres de compétences permet à Randstad Digital de trouver pour ses clients des talents qualifiés parfois pénuriques sur le marché.

"En participant à l'aventure Randstad Digital, nos talents peuvent évoluer, monter en compétence et se former grâce à la Randstad Digital Academy le tout, au sein d'une équipe agile et performante au service de projets internationaux de pointe.

La promesse de Randstad Digital ne se limite pas au présent mais s'étend à l'avenir de la transformation des entreprises. Grâce à sa profonde compréhension des défis complexes auxquels sont confrontées les entreprises modernes, Randstad Digital propose un partenariat transformateur qui permet aux entreprises de prospérer face à l'incertitude et au changement", a déclaré Venu Lambu, CEO Randstad Digital.

C'est dans ce cadre qu'Ausy, filiale de conseil en hautes technologies du groupe Randstad depuis 2017, intègre dès à présent l'organisation Randstad Digital et en adopte le nom, participant ainsi activement au développement de ce nouveau leader mondial du conseil en ingénierie.

"Aujourd'hui, Ausy devient Randstad Digital et apporte au groupe Randstad sa solide expertise dans le digital et le product engineering. C'est un honneur de participer à la création de ce nouvel acteur mondial du conseil en technologies. Notre ambition est de devenir le partenaire technologique de référence de nos clients. Cette nouvelle organisation au sein du groupe Randstad nous permet de renforcer notre leadership sur les continents américains et asiatiques. Nous accompagnerons nos clients encore plus globalement sur leurs enjeux de transformation digitale et nous offrirons à nos talents un éventail d'opportunités professionnelles encore plus riche" indique Jérôme Gontard, CEO Randstad Digital EMEA.