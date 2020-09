Ramsay Santé va céder 6 cliniques en Allemagne à Bergman

Crédit photo © Ramsay GDS

(Boursier.com) — Le groupe Bergman Clinics franchit une nouvelle étape dans l'expansion de sa position internationale dans le domaine des soins médicaux programmés. L'entreprise entre sur le marché allemand, avec le projet d'acquisition de 6 cliniques, intégrées au sein du groupe Ramsay Santé.

Cette étape fait suite à une acquisition antérieure en Scandinavie et renforce la position de Bergman dans le nord-ouest de l'Europe. Ces cliniques allemandes sont spécialisées dans la chirurgie veineuse et ophtamologique ; deux d'entre elles sont des hôpitaux généraux régionaux. L'acquisition de ces cliniques permet à Bergman Clinics de pénétrer le plus grand marché européen des soins, héritier d'une longue tradition de soins médicaux programmés opérés par des cliniques spécialisées, dont la fragmentation offre encore de nombreuses possibilités de consolidation et d'économies d'échelle. Le groupe Bergman Clinics se concentrera également en Allemagne sur des traitements de haute qualité et à un prix compétitif pour les patients. Ce changement de taille permet au groupe de réaliser des synergies.

Pascal Roché, PDG du groupe Ramsay Santé, commente : La stratégie du groupe Ramsay Santé vise à renforcer notre présence dans les territoires où nous avons la capacité de devenir un leader du secteur de la santé. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il serait très complexe pour nous d'y arriver en Allemagne. Nous avons donc accepté l'offre du groupe Bergman, dont l'expertise et les projets de développement seront positifs pour les patients et les équipes .

La finalisation de l'acquisition est prévue dans le courant du 4e trimestre 2020.