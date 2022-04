Ramsay Santé : une offre de 15 Mds$ en vue de l'acquisition de 100% du capital de Ramsay Health Care !

(Boursier.com) — Ramsay Générale de Santé indique avoir pris note du communiqué publié par Ramsay Health Care Limited, son actionnaire de référence australien coté au Sydney Stock Exchange, confirmant suite à des rumeurs de marché qu'il a reçu une offre indicative non-liante et conditionnelle de la part d'un consortium d'investisseurs financiers mené par KKR en vue de l'acquisition de 100% du capital de Ramsay Health Care Limited. Si cette opération devait être confirmée et présenter des conséquences pour les actionnaires de Ramsay Générale de Santé, dont Ramsay Health Care Limited détient indirectement 52,79% du capital, les actionnaires de Ramsay Générale de Santé en seraient informés le moment venu.

Un groupement mené par KKR, comprenant des fonds australien et d'Abou Dabi, a effectué une proposition non sollicitée de près de 15 milliards de dollars pour Ramsay Health Care, à 88 dollars australiens par titre en cash, représentant une prime de 37% sur la dernière clôture, rapporte Reuters, qui note que cela constituerait en cas de succès la plus grande opération de private equity sur une compagnie australienne et même le deal australien le plus important de l'année. Ramsay Health Care indique qu'il s'agit de discussions préliminaires et qu'il fournira la due diligence sur une base non exclusive. Le fonds de pension australien Hesta et le fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority font partie du consortium, selon une source anonyme de Reuters ayant connaissance directe du sujet.

L'offre à 88 dollars australiens en cash par action représente plus de 20 milliards de dollars australiens, ou 14,8 Mds$. Le cours de clôture d'hier était de 64,39 dollars australiens.