Ramsay Santé résiste à la crise

(Boursier.com) — Ramsay Santé publie ses résultats annuels à fin juin 2020. Le groupe évoque des résultats résilients impactés par la crise COVID, crise "dans laquelle Ramsay Santé a été un acteur clé de la prise en charge des patients en Europe Continentale", avec plus de 7.000 patients COVID pris en charge en soins intensifs et médecine durant la première vague de la crise en France, Suède et Italie.

Le chiffre d'affaires 2020 s'établit à 3.746,2 millions d'euros, en hausse de 10,1%, provenant avant tout de la prise en compte d'une année complète du périmètre des entités Capio. Le groupe fait état de surcoûts exceptionnels élevés, dus à la prise en charge des patients COVID. Néanmoins, la hausse de l'Excédent Brut d'Exploitation publié est de 65,3% à 546,8 millions d'euros - y compris effet positif de la première application de la norme IFRS16 de 203,5 millions d'euros. Corrigé de cet effet et à périmètre et taux de change constants, la marge d'EBE / CA se monte à 9,7%, taux inchangé par rapport à l'exercice clos au 30 juin 2019, bénéficiant, en France, du schéma de garantie de financement instauré par le gouvernement, à hauteur de 136,7 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant au 30 juin 2020 atteint 184,7 millions d'euros, en amélioration de 17,7%. Hors effet positif (38,1 millions d'euros) de la première application de la norme IFRS 16, il s'inscrit en recul de 6,6%. Le résultat net part du groupe ressort à 13,4 millions d'euros contre 8,2 millions à fin juin 2019.

Le groupe mentionne une valeur du patrimoine immobilier (périmètre ex-RGdS) qui atteint dorénavant 899 millions d'euros, en hausse de 15,1% sur un an. L'endettement financier net atteint 3.372,5 millions d'euros dont 2.163,5 millions d'euros de passifs IFRS 16 et intègre également, à fin juin 2020, un montant à l'actif de 330 millions d'euros d'avances de trésorerie remboursables versées par les régimes obligatoires en France. Enfin, le processus d'intégration du groupe Capio est quasiment finalisé.