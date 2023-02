Ramsay Santé : fort recul du bénéfice sur le semestre

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre allant du 1er juillet au 31 décembre 2022, le Groupe Ramsay Santé a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2,209 milliards d'euros (2,038 MdsE pour la période correspondante précédente), soit une progression de +8,4%. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de +4,8% malgré 2 jours ouvrés de moins que l'année dernière à la même période en France.

L'Ebitda du groupe a atteint 312,7 millions d'euros (335,4 ME l'année dernière) pour le semestre clos le 31 décembre 2022, soit une baisse de -6,8% sur une base publiée. Il inclut une contribution d'Ebitda de 8,3 ME des acquisitions dans les pays nordiques et un impact défavorable de -4,3 ME de variations de change. A périmètre et taux de change constants, l'Ebitda du groupe diminue donc de -8% par rapport à décembre 2021.

La marge d'Ebitda en pourcentage du chiffre d'affaires s'est élevée à 14,2%, en baisse par rapport aux 16,5% de la même période de l'année dernière sur une base publiée, ou 14,5% ce semestre contre 16,5% à périmètre et taux de change constants. Cette baisse reflète l'impact de l'effort consenti sur les rémunérations et avantages accordés à notre personnel médical et l'impact de l'inflation sur nos achats médicaux et nos coûts indirects. Ces impacts n'ont pas été totalement compensés par le niveau des subventions reçues ou les effets positifs de nos mesures de productivité.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 113,1 ME (149,1 ME l'année dernière) pour le 1er semestre, ce qui représente une marge opérationnelle courante de 5,1% (7,3% l'année dernière), en baisse de 24,1% par rapport à la période précédente, principalement en raison de l'impact de l'inflation.

Le résultat net, part du groupe a atteint 43,9 ME (59,6 ME l'année dernière). Il recule donc de -26,3% pour la période de 6 mois terminée le 31 décembre 2022. Le bénéfice net par action est de 0,4 euro (0,54 euro un an plus tôt).

Financement

La dette financière nette au 31 décembre 2022 a augmenté pour atteindre 3,82 MdsE (3,710 MdsE au 30 juin 2022), et a subi l'impact négatif du calendrier de paiement des diverses subventions comptabilisées sur la période.

La dette nette comprend 1,916 MdE d'emprunts non courants et 52 ME d'emprunts courants, compensés par 221 ME de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. Les dettes de location IFRS 16 s'élèvent à 2,143 MdsE, dont 1,935 MdE de dettes de location non courantes et 208 ME de dettes de location courantes.

Au cours de ce semestre, Ramsay Santé a renforcé sa structure de financement grâce à une tranche supplémentaire de 150 ME de sa Fiducie Sureté.

Des discussions sont en cours concernant l'extension éventuelle d'un dispositif modifié de garantie de financement en France, par lequel le gouvernement viendrait prolonger son soutien au secteur via un mécanisme dont l'impact se réduirait au fil du temps cependant.